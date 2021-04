Stiri pe aceeasi tema

- Ne-a parasit Mihai Ilie, fost director general adjunct al Societatii Romane de Radiodifuziune. Initiator al implementarii noilor tehnologii digitale in radioul public, a avut un rol insemnat in dezvoltarea bazei tehnice a Radioteleviziunii romane. El a fost cel caruia i se datoreaza retehnologizarea…

- A incetat din viata Klara Tamas, artist plastic, originara din Romania, care in acest an urma sa implineasca varsta de 75 de ani. Klara Tamas murit in data de 4 martie, dupa o boala indelungata, a anuntat, marti, Muzeul de Arte Aplicate din Budapesta (IMM) agentia ungara de presa MTI. In ianuarie, Klara…

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața pe circuitul de la Jarama, din Spania. El era copilot in mașina condusa chiar de tatal sau. Un accident teribil a avut loc in Spania, in timpul unui antrenament pe un circuit auto. In urma impactului, copilotul a incetat din viața, iar pilotul a suferit rani grave.…

- Irina Loghin, supranumita și regina muzicii populare, a implinit astazi onorabila varsta de 82 de ani. Indragita interpreta s-a nascut pe 19 februarie 1939, in Gura Vitioarei, din județul Prahova și a debutat pe sscena folclorului romanesc in anul 1963. „Roata vieții”, „Buna maicuța, draga taicuța”,…

- Ana Simina, sau tanti Neti, cum ii spun apropiații, din comuna Ciuruleasa, a implinit astazi, 11 februarie, 100 de ani. La un secol de viața, tanti Neti a fost sarbatorita de familie, prieteni și oficialitați, printre cei care i-au urat la mulți ani numarandu-se si fostul primar al comunei, actualmente…

- Primaria Arad se lauda ca 113 lei au fost confiscați vineri de poliția locala de la un cerșetor care apela la mila publica in mijlocul orașului. Banii confiscați au ajuns in visteria primariei, potrivit autoritaților orașului. „Va rugam sa nu încurajați cerșetoria! 113 lei au fost confiscați în…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei orașului Luduș au identificat și reținut un tanar, banuit de comiterea infractiunii de talharie calificata. Cel in cauza a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. La data de 30 ianuarie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei…

- Claudiu Bujin s a stins din viata pe 14 martie 2009, la varsta de 24 de ani. Regretatul Claudiu Bujin, campionul constantean de atletism stins din viata la numai 24 de ani, ar fi implinit astazi 36 de ani.Pe 14 martie 2009, la numai 24 de ani, tanarul a pierdut cursa vietii, pe care a dus o, cu barbatie,…