Cea mai vândută mașină din Marea Britanie este fabricată în România Cea mai vanduta mașina in 2023 in Marea Britanie este fabricata 100% in Romania. Societatea pentru producatori și comercianți de motoare din Marea Britanie a prezentat cea mai populara mașina a anului 2023. Conform datelor publicate de SMMT, Marea Britanie a inregistrat cel mai bun an de la pandemie la vanzarea de autoturisme , inregistrarea mașinilor crescand cu 17,9% fața de anul 2022. Chiar și așa vanzarile nu au atins nivelul de dinainte de pandemie. Cel mai vandut model in anul 2023 este Ford Puma cu 49.591 de mașini vandute. Din anul 2019 mașina a fost produsa integral in Romania. Mașinile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ford Puma, crossover-ul produs exclusiv la uzina de la Craiova, a fost cea mai bine vanduta mașina in Marea Britanie, in 2023. Potrivit datelor furnizate de Societatea Producatorilor și Comercianților de Automobile (SMMT), Ford Puma a fost vandut in 49.591 de exemplare in aceasta țara. Pe locul al doilea…

- Vanzarile de masini noi in Marea Britanie au inregistrat in 2023 cel mai bun an de la pandemie, in urma atenuarii perturbarilor din lanturile de aprovizionare, si a majorarii cererii pentru vehicule electrice (EV), arata datele publicate de Asociatia Producatorilor si Comerciantilor de Automobile din…

- Potrivit sodajului OpinionWay, realizat pentru Economie matin, 54% dintre francezii cu varste intre 18 și 24 de ani sunt determinați sa paraseasca Franța, transmite Le Journal du Dimanche. Climatul politic și economic actual face ca mulți cetațeni sa-și doreasca sa emigreze. La nivel național, 69%…

- Fost ministru al Muncii și deputat PSD, prins intr-o mașina furata: De ce i se poate intampla oricui și cum ar trebui sa se protejeze cumparatorii? Un raspuns in acest sens ofera expertul in domeniul auto, Matas Buzelis. In timp ce majoritatea mașinilor furate sunt dezasamblate pentru piese, in cazuri…

- Fost ministru al Muncii și deputat PSD, prins intr-o mașina furata: De ce i se poate intampla oricui și cum ar trebui sa se protejeze cumparatorii? Un raspuns in acest sens ofera expertul in domeniul auto, Matas Buzelis. In timp ce majoritatea mașinilor furate sunt dezasamblate pentru piese, in cazuri…

- Caldura arzatoare a incendiilor de padure poate transforma metalele care se gasesc in mod natural in sol in particule care cauzeaza cancer, potrivit unui nou raport, scrie CNN. Deși un numar din ce in ce mai mare de cercetari s-au concentrat asupra impactului gazelor și particulelor transportate de…

- In luna octombrie, Ford a comercializat 4.824 de exemplare Puma in Marea Britanie și un total de 42.135 de unitați de la inceputul anului. Mai mult, Ford Puma este cel mai vandut automobil din Regat, iar peste 30% din producția de la Craiova ajunge in aceasta piața. Astfel, Puma este in fața unor modele…

- Alerta: epicentrul gripei aviare se muta in Europa și Africa cu tulpini destul de virulenteEpicentrul gripei aviare s-a mutat din Asia in mai multe zone din Europa și Africa, doua continente unde au aparut variante, in unele cazuri destul de virulente, intre 2020 și 2022, potrivit cercetarilor publicate…