Stiri pe aceeasi tema

- Nu a fost niciodata in Romania, nici macar nu a calatorit vreodata in afara Japoniei, dar a invațat limba romana uitandu-se la filme, fiindca l-a intrigat „ințelegerea lingvistica” din „Polițist, adjectiv”. Tettyo Saito, critic literar și de film, și-a pus in cap un „vis afurisit de uriaș” de a scrie,…

- Un medic de la Spitalul Clinic „Timofei Moșeaga” a fost filmat in timp ce discuta cu o pacienta vorbitoare de limba rusa și pe care o amenința pentru faptul ca nu cunoaște limba romana. Imaginile virale au fost publicate pe rețele și distribuite activ de internauți. La randul sau, instituția medicala…

- De-a lungul timpului, limba romana a fost catalogata ca fiind una dintre cele mai grele limbi. Uneori, aceasta le poate da batai de cap nativilor, care comit anumite greșeli. Exista și anumite cuvinte care ii pot pune in dificultate chiar și pe vorbitorii cu pretenții. Afla despre ce cuvant este vorba!…

- O vrobim in fiecare zi, folosind expresii uzuale, cursiv, chiar daca uneori mai apar și mici greșeli gramaticale. Dar, deși unii o considera una din cele mai vechi limbi, iar originea ei este și azi dezbatuta aprig, specialiștii spun ca exista un loc in Romania unde se vorbeste cel mai corect limba…

- La proba scrisa de limba si literatura romana, din cadrul examenului de Bacalaureat, desfasurata luni, s-a inregistrat o rata de participare de 97,6%, informeaza Ministerul Educatiei. Astfel, au fost prezenti 118.384 de candidati dintr-un total de 121.257 inscrisi. Nu s-au prezentat 2.845 de candidati,…

- Probele scrise la Bacalaureat 2023 au inceput luni cu examenul la Limba și literatura romana. Peste 130.500 de candidați s-au inscris la aceasta sesiune a... The post Subiectele la Limba romana de la Bacalaureat 2023. Subiectul III, profil real: la alegere Liviu Rebreanu sau Camil Petrescu appeared…

- Inspectoratul Școlar Suceava a informat ca, la nivelul județului, 6.318 absolvenți de clasa a VIII-a au susținut, astazi, prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale, cea la Limba și literatura romana. Alți 296 de elevi au lipsit. Conform IȘJ, nici un candidat nu a fost eliminat. Urmatoarea proba…

- Evaluarea Naționala 2023: Elev din Alba, eliminat din examen la proba de Limba romana. Cați candidați nu s-au prezentat la examen Luni, 19 iunie, s-a desfașurat prima proba scrisa din cadrul Evaluarii Naționale a absolvenților de clasa a VIII-a (Limba și literatura romana) – sesiunea 2023. Potrivit…