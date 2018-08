Stiri pe aceeasi tema

- Estonia a lansat un comando cibernetic care ar urma sa protejeze tara de atacuri online, a anuntat miercuri armata estoniana la Tallinn, potrivit DPA, preluata de Agerpres. "Estonia este un stat cibernetic iar asta inseamna si ca trebuie sa ne protejam sistemele de securitate cibernetica in…

- Muntenegru, cel mai nou membru al Aliantei Atlanticului de Nord, vrea sa adere la Centrul NATO pentru aparare cibernetica de la Tallinn pana la sfarsitul anului 2019, pentru a isi consolida securitatea in urma unor atacuri efectuate in 2016 si 2017, relateaza site-ul publicatiei

- A fost, din nou, spectacol in centrul Capitalei, la Festivalul „B-FIT in the street 2018”, și in ziua de sambata, 14 iulie. Spectacole mobile, spectacole fixe si ateliere sustinute de artisti din Danemarca, Slovacia, Spania, Franta, Italia, Portugalia si Romania vor fi organizate la Bucuresti, timp…

- Ministerul Turismului va deschide un punct de lucru propriu in judetul Suceava. Anuntul a fost facut de ministrul Turismului, Bogdan Trif, in timpul vizitei pe care acesta a efectuat-o ieri la Campulung Moldovenesc pentru a inspecta partia de schi de pe masivul Rarau.Bogdan Trif a precizat ca acest…

- Interviu cu managerul proiectului TwentyTu, Radu Marian, care vrea sa revoluționeze educația digitala. Elevii din R. Moldova ar putea studia robotica sau inteligența artificiala. Nu este ceva din domeniul fantasticii, dar e o idee reala și ambițioasa care vine sa revoluționeze…

- Joi, 10 mai, Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut o vizita de lucru in județul Dambovița, care a debutat cu o deplasare in Piața 1 Mai din municipiul Targoviște. Programul a continuat cu o intalnire de lucru cu reprezentații și salariații Direcției Agricole Dambovița, Agenției pentru Finanțarea…