- Noul edil al Primariei Comunei Bolbosi le-a cerut functionarii sa respecte programul de lucru de opt ore. Multi dintre ei plecau acasa dupa cel mult patru ore de munca. „Multi localnici se plangeau de aceasta situatie. Adica veneau la ora 9.,00 la serviciu si la 11,00-12,00 mergeau acasa sa manance,…

- O tanara din judetul Vaslui a doborat recordul detinut de o britanica, devenind cea mai tanara bunica din lume, la doar 23 de ani, informeaza „Adevarul”. Rifca Stanescua ajuns pe prima pagina a ziarelor internationale, dupa ce a devenit cea mai tanara bunica din lume, la doar 23 de ani.…

- Potrivit reprezentantilor ISU Vrancea, copilul de 3 ani a blocat usa balconului de la etajul 3, in care se afla bunica sa. Femeia nu a reușit sa-l convinga pe cel mic sa deschida usa. ″Intamplarea a avut loc in aceasta dimineata, pe str. Diviziei din municipiul Focsani. Emotiile bunicii au inceput sa…

- Un nou atac de tip phishing face victime printre utilizatorii platformei OLX care posteaza anunturi de vanzare. 18 persoane din Oradea au reclamat la Politie atfel de atacuri, in urma carora li s-au furat informatii privind conturile bancare. Un oradean a a postat pe contul sau de OLX un anunt de vanzare…

- Fostul primar al comunei Butea din Iași, Gheorghe Milia, a fost acuzat ca a luat mai multe bunuri ale primariei dupa ce a pierdut alegerile locale din 2016. Printre bunuri, „un aragaz, un arzator, un calculator, un laptop si doua bidoane de 40 kg solutie curatenie” ce aparțineau primariei, scrie Ziarul…

- Administratorii partiilor, dar si monitorii de schi au postat pe paginile de socializare fotografii cu gunoaiele pe care le lasa unii turiști. Printre cei care au semnalat aceste situații este și Gabriel Juganaru, instructor de schi din Sinaia: ”Daca tot nu merg instalatiile de altitudine, ne-am facut…

- Giorgiana Loredana Matei, medic in echipa SMURD Iasi, a fost inclusa in „Atlasul Frumusetii”, proiectul foto-jurnalistic al Mihaelei Noroc. De trei ani, tanara este este medic specialist in Medicina de urgenta, asa cum povesteste intr-un interviu acordat BZI. „Am 33 de ani si pana acum am pus cariera…

- Avarie care a afectat mai multe zone din nord-vestul țarii vineri a creat mari probleme și in Baia Mare. Pompierii au fost chemați la o intervenție neobișnuita, dupa ce o femeie de 50 ani a sunat la 112 și a cerut ajutorul dupa ce a ramas blocata cu nepoata ei de trei ani intr-o toaleta... View Article