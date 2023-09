Este recunoscuta drept cea mai stilata femeie regala din Europa și a facut furori la Paris Fashion Week, eclipsand-o chiar și pe Regina Letizia a Spaniei. Și nu, nu este vorba de Prințesa Charlene de Monaco, ci despre Beatrice Borromeo, soția lui Pierre Casiraghi și nora Prințesei Caroline de Monaco, potrivit click.ro. Beatrice Borromeo a fost declarata […] The post Cea mai stilata femeie regala din Europa a facut furori la Paris Fashion Week. A atras toate privile asupra sa first appeared on Suceava News Online .