Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai frig a fost, luni dimineata, in orasul Dumbraveni, judetul Sibiu, unde s-au inregistrat minus 20 de grade, iar cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras, de peste 2,2 metri. „La ora 6.30, cel mai rece din tara era la Dumbraveni, minus 20 de grade. Cel mai mare […] The…

- Cel mai frig a fost, luni dimineata, in orasul Dumbraveni, judetul Sibiu, unde s-au inregistrat minus 20 de grade. Cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras, de peste 2,2 metri.

- Temperaturile actuale sun neobișnuite pentru aceasta perioada din an. Meteorologii spun ca de la inceputul anului, in fiecare zi s-au inregistrat temperaturi record pentru aceasta perioada. Joi, vremea imparte țara in doua, in jumatatea nordica este iarna, in timp ce in sud temperaturile ajung la maxime…

- Salvamontistii ii avertizeaza pe turisti sa nu urce pe traseele inchise din muntii Fagaras, aflate la mare altitudine, pe versantul nordic, in judetul Sibiu. Stratul de gheata este prezent pe toata zona nordica a muntilor Fagaras, incepand de la 1.200 de metri. La Balea Lac se inregistreaza cel mai…

- In zonele inalte din Carpatii Meridionali este risc moderat, de gradul doi, de producere de avalanse de joi seara pana sambata, dupa care pericolul va fi mai mare, asa ca riscul va fi de gradul trei pe o scara de la unu la cinci.In prezent, cel mai mare strat de zapada este la Balea Lac, in muntii Fagaras…

- "In general, vremea este buna azi, insa, din noaptea asta, progreseaza catre est si sud-est un sistem noros care vine cu vant, ploi, lapovita si ninsoare. In vest, centru si nord vor fi cele mai afectate regiuni. De maine noapte, predomina ninsori in sudul si sud-estul Transilvaniei, dar si in nordul…

- Va ploua pe arii extinse, indeosebi in sudul Transilvaniei, nordul Olteniei si al Munteniei cantitatile de apa vor depasi local 10...15 l/mp. La munte, in special la altitudini de peste 1400 m, va ninge si mai ales in Carpatii Orientali si Carpatii Meridionali local se va depune strat de zapada. Vantul…

- Meteorologii avertizeaza ca vremea se schimba radical in urmatoarele zile. Dupa ce joi și vineri s-au inregistrat temperaturi de vara, iar mai multe stații meteo au inregistrat recorduri pentru aceasta perioada, incepand de sambata vremea se racește, iar in unele zone ale țarii va fi extrem de frig,…