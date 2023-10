Stiri pe aceeasi tema

- Foarte des se vorbește despre modul in care dietele bogate in fructe și legume sunt bune pentru sanatate. Dar cate legume și fructe trebuie sa mananci zilnic pentru a te bucura de beneficiile lor? Iata care sunt sfaturile oferite de Mihaela Bilic.

- Inflamația in corpul ființelor umane este un lucru care deranjeaza multe persoane, deoarece, pe langa faptul ca este legata de diferite boli, mulți sunt cei care considera ca inflamația nu este deloc estetica. Acesta este motivul pentru care un numar mare de oameni cauta soluții pentru a reduce inflamația…

- Nu toate alimentele sunt procesate la fel de organismul nostru. In plus, conținutul redus de calorii al unora, aportul de vitamina D al altora, cantitatea mare de apa pe care unele legume o conțin, toate acestea sunt de ajutor cand vrem sa mai scadem un c

- Potrivit The Sun , un specialist in nutriție și sport a marturisit ca una dintre bauturile pe care le consumam zilnic ne poate ajuta sa pierdem in greutate, iar grasimea de pe corp sa se diminueze.„Sunt pe cale sa fac ceva care ar trebui sa-mi sporeasca vigilența, sa-mi imbunatațeasca starea de spirit…

- Vara, cu zilele ei caniculare ne face deseori sa ne schimbam obiceiurile alimentare. De fapt, caldura in exces ne face uneori sa ne pierdem pofta de mancare sau sa ne indreptam catre alimente mai lejere. Carnea este, de exemplu, un aliment greoi, care se digera in multe ore, insa dintre tipurile de…

- In general, o felie de paine alba conține in jur de 70-80 de calorii. Cu toate acestea, painea integrala sau painea cu semințe poate avea un conținut caloric similar sau puțin mai ridicat. Tipuri de paine și conținut caloric Painea alba: O felie de paine alba obișnuita conține aproximativ 70-80 de calorii.…

- De ce pepenele este alimentul perfect de vara?1. **Hidratare**: Pepenele este format in proporție de aproape 92% din apa. Acest lucru il face ideal pentru a menține hidratarea in zilele toride de vara. In plus, consumul de pepene poate contribui la prevenirea deshidratarii, oferind organismului lichidele…

- Mihaela Bilic a recomandat urmaritorilor sai pe rețelele de socializare o bautura ce poate fi consuma in loc de apa. Ea conține numeroase vitamine pentru organism, fiind și un probiotic natural.