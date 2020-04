Stiri pe aceeasi tema

- de Mike Davis_Conform datelor furnizate in 1997, de Comisia economica si sociala din cadrul ONU, in opt orase din lume, apa potabila este atat de scumpa incat a devenit inaccesibila pentru locuitorii saraci. Astfel, cei ce revand apa potabila au marit pretul la un nivel ce dezvaluie totala lipsa de…

- de Mike Davis_De fapt, bolile enterice provocate de conditiile sanitare aflate sub orice critica si de apa poluata pe care o beau oamenii – cele mai raspandite fiind diarea, gastro-enterita, colita, febra tifoida si alte febre paratifoidice -sunt prima cauza a mortalitatii, la scara mondiala, facand…

- de Mike Davis_in plus, scrie Susan Chaplin „un studiu efectuat la Delhi in 1990 a scos in evidenta faptul ca 480.000 de familii locuind in 1.100 de bidonville-uri nu dispun decat de 160 de chiuvete de toaleta si de 110 camioane-toaleta mobile. Lipsa de toalete in bidonville-uri obliga locuitorii sa…

- de Mike Davis__Sa traiesti inconjurat de fecaleExcesul de excremente este, de fapt, contradictia urbana primordiala. in anii 1830 si la inceputul anilor 1840, cand holera si tifosul facea prapad la Londra si in marile orase europeene, clasa de mijloc britanica a fost obligata sa dezbata subiecte de…

- de Mike Davis__Spatiile urbane pe care nu s-a construit inca nimic sunt acoperite de gunoaiele aruncate la intamplare, devenind adevarate paradisuri pentru sobolanii si insectele ce sunt ce raspandesc epidemiile cum ar fi de exemplu tantarii. Marimea decalajului cronic dintre cifrele producerii de gunoaie…

- de Mike Davis__ Agentiile de dezvoltare internationale incurajeaza politicile de distrugere a transportului in comun, favorizand finantarea infrastructurii rutiere spre paguba cele feroviare, stimuland pe de alta parte privatizarea structurilor transportului in comun. in China, pe vremuri regatul bicicletei…

- Decizia celui mai mare producator auto global tine seama de angajatii a caror activitate se desfasoara "umar la umar", pe liniile de asamblare, ceea ce este in contradictie cu reglementarile Guvernului german privind distantarea sociala, sustin sursele."Pandemia de coronavirus ne va supune unor dificultati…

- Organizația Mondiala a Sanatații a anunțat, vineri, ca riscul raspandirii coronavirusului la nivel global este, in prezent, ”foarte ridicat”, aceasta fiind cel mai inalt nivel pe care OMS il poate declara, potrivit BBC. Alerta a fost extinsa in urma noilor cazuri de infectare, la nivel global. “Cresterea…