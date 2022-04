Cea mai răutăcioasă zodie. Va face tot posibilul să se răzbune

Stiri pe aceeasi tema

- Ce zodie caștiga bani mulți pana in iunie și lunile care sunt cele mai favorabile. Fiecare zodie are atuurile sale, iar horoscopul banilor ii va ajuta pe nativi sa iși planifice mai bine vacanțele și cumparaturile. Vara este aproape, astfel ca zodiile trebuie sa afle cum stau cu finanțele. Zodia care…

- Situatia din Republica Moldova este ”stabila”, iar autoritatile fac tot posibilul sa o pastreze din punct de vedere economic, politic si social si pentru a primi refugiati din Ucraina, a declarat, marti, ambasadorul Victor Chirila, la finalul unei intrevederi cu presedintele Camerei Deputatilor, Marcel…

- Nu este adevarat ca nativii din Zodia Rac dau mereu inapoi. Poate doar in fața grosolaniei și a rautații gratuite. Relațiile, viața profesionala, dragostea și casnicia sunt influențate de trasaturile lor dominante. Afla totul despre aceasta zodie.

- Stiai ca in astrologie, fiecare zodie guvernata de planetele sale coordonatoare are echivalent in anumite parti ale corpului uman, parti pe care le influenteaza in functionarea lor, in frumusetea lor, in slabiciunea lor? Poate ca ai observat si tu ca anumite parti ale corpului unui prieten sau membru…

- BerbecMulte informatii primesti astazi pe cai mai putin obisnuite. De la subiecte cotidiene banale, pana la informatii de anvergura legate de sanatate sau de domeniul financiar, totul se amesteca intr un carusel destul de greu de urmarit. Spre seara, rezerva ti momente pentru a recapitula cele aflate…

- Ce zodie face mulți bani pana in vara. Aceasta zodie va afla cum este sa fii bogat. In urmatoarele luni ale acestui an, anumite zodii vor face bani, dar una dintre ele va cunoaște cu adevarat bogația deplina. Oare te afli și tu printre norocoși? Astrologii au facut horoscopul banilor pentru perioada…

- Care este cea mai norocoasa zodie din noul an? Neti Sandu vine cu detalii pentru nativul care se va bucura de evenimente deosebite, experiențe care ii vor aduce multa fericire și oameni buni in jurul sau. Afla daca ești chiar tu semnul care va sta bine și in sectorul financiar! Neti Sandu, detalii pentru…

- Roberto D'Aversa, antrenorul celor de la Sampdoria, a solicitat conducerii realizarea unui schimb de jucatori cu Parma, formatia la care evolueaza Valentin Mihaila si Dennis Man.Conform celor de la Gazzetta dello Sport, citati de footballnews24, D'Aversa a propus ca-l cedeze pe Valerio Verre la Parma,…