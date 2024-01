Stiri pe aceeasi tema

- ”Anul 2023 a fost unul bun pentru bursele americane – indicele S&P500 a crescut cu 24,2%, chiar daca dobanzile au fost in crestere (titlurile de stat SUA pe 10 ani au ajuns in octombrie la 5%, pentru prima data dupa 16 ani), iar inflatia, desi in scadere, a ramas totusi mult peste media anilor anteriori.…

- Anda Adam (43 de ani), proprietara unui club de noapte din Cluj-Napoca, a uimit pe toata lumea, dupa ce s-a aflat ca și-a facut cont pe OnlyFans,Vedeta și-a scos picioarele la inaintare, anunțand ca și-a facut cont pe celebra platforma cu poze și filmari deocheate. Nu este singura vedeta din Romania…

- Marți seara, la revenirea in țara, Cristina Neagu (35 de ani) și-a anunțat oficial retragerea de la echipa naționala, in contextul in care ultimul ei vis, calificarea la Jocurile Olimpice, nu mai este realizabil. Cu aceasta ocazie, interul lui CSM București a facut o recapitulare a carierei la naționala…

- Fostul premier și actualul senator Florin Cițu a ajuns dimineața la sediul central al DNA din București, acolo unde a fost chemat in dosarul achiziției de vaccinuri anticoronavirus. Chiar daca la intrarea in sediul direcției, Cițu a fost extrem de rezervat in declarații, la ieșire, el a susținut ca…

- Implozia pieței construcțiilor din București confirma semnalele de alarma, vehiculate inca de luna trecuta, și despre care sursele noastre anunțasera aici și aici. A devenit limpede pentru toata lumea ca majorarile de taxe și impozite pentru a acoperi deficitul bugetar puteau fi evitate daca blocajul…

- Premierul Marcel Ciolacu a felicitat echipa naționala de fotbal pentru calificarea la EURO 2024, primul turneu final pentru Romania dupa o pauza de opt ani. „Calificareee! Suntem la EURO, in sfarșit! Bravo, baieți! Dupa ani de zile de așteptare chinuitoare, i-ați facut din nou fericiți pe romani!”,…

- Romania traiește la extreme: bogație și saracie. Cel mai ridicat nivel de trai este in Capitala, unde fiecare locuitor are peste 15 mii de euro pe an de cheltuiala, arata datele unui studiu GfK. La polul opus se afla zona Moldovei, in special Vaslui, unde oamenii de acolo au de aproape 4 ori mai puțini…

Romania, fruntașa Europei la accidente rutiere: Peste 400.000 de evenimente rutiere in fiecare an Romania este in topul țarilor cu cele mai multe accidente rutiere și primul loc in Europa la numarul morților…