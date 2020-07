Cea mai rapidă creatură din lume accelerează pînă la 724 km/h (VIDEO) Cind vine vorba despre cea mai rapida creatura vie din lume, in minte ne vine ghepardul, soimul calator sau marlinul. Oamenii de stiinta de la Institutul de Tehnologie din Georgia au descoperit ca nu este asa, cel mai repede se misca creatura Spirostomum ambiguum unicelulara, care traiește in apa dulce si dezvolta pina la 724 km / h, scrie Gizmodo. Animalele vertebrate mari, cum ar fi gheparzii, p Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

