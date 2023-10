Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul Ciprian, filozof și mare vrajitor in Antiohia Siriei, este praznuit in fiecare an pe data de 2 octombrie. Credincioșii rostesc urmatoarea rugaciune puternica catre Sfantul Ciprian pentru a fi feriți de farmece și blesteme. Tradiții și obiceiuri. Ce este bine sa faci pentru a te feri de vraji…

- Cartile bisericesti vorbesc despre Sfantul Ciprian ca fiind un vrajitor iscusit. Acesta putea sa porneasca vantul, tunetele sau ploaia. Cu toate acestea, viata i s-a schimbat atunci cand a incercat sa-si dovedeasca puterea farmecelor impotriva fecioarei Iustina.

- Astazi, 1 octombrie 2023, este praznuita in calendarul creștin ortodox sarbatoarea Acoperamantul Maicii Domnului. De aceasta sarbatoare cu cruce roșie sunt legate multe rugaciuni puternice, dar și tradiții și superstiții populare.

- Incepand cu data de 2 octombrie 2023, Farmacia Sanovil de la Policlinica Noua, situata pe strada 1 Decembrie nr. 17, marcheaza un moment de referința pentru comunitatea din Bistrița. Ea va deveni prima farmacie din oraș care este deschisa zilnic pana la ora 24:00. Aceasta inițiativa inedita raspunde…

- Indiferent daca aveți sau nu o boala digestiva, sanatatea intestinului joaca un rol important in aproape toate funcțiile corpului, de la sistemul imunitar pana la sanatatea mintala. Suplimentele probiotice sunt o modalitate de a ajuta la menținerea unui tract gastro-intestinal (GI) sanatos.

- Cardiologul Elizabeth Claude explica pe scurt intr-un articol publicat in CNBC care sunt cele 5 alimente pe care le consuma pentru a-și ține sub control colesterolul.„Cand vine vorba de sanatatea generala, nu exista nimic mai important decat sa va protejați sanatatea inimii. In calitate de cardiolog,…

- Cu toate ca unii folosesc numele sub forma de expresie, pentru a-și exprima uimirea, se pare ca Sfantul Sisoe chiar a existat, fiind pomenit in zilele noastre pe data de 6 iulie. Afla din randurile de mai jos cine era, dar și ce rugaciune sa rostești in cinstea sa!

