Stiri pe aceeasi tema

- Calendar ortodox 2019. In fiecare an, pe data de 6 decembrie, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae din Mira. Acesta mai este cunosc ca Nicolae de Bari, Nicolae Minunantul sau Moș Nicolae.

- Calendar ortodox 2019. In fiecare an, pe data de 6 decembrie, credincioșii ortodocși il sarbatoresc pe Sfantul Nicolae din Mira. Acesta mai este cunosc ca Nicolae de Bari, Nicolae Minunantul sau Moș Nicolae.

- Cu siguranța și tu ai avut macar o data in viața probleme financiare. Sa recunoști ca ai astfel de necazuri, nu este niciun pacat. Sa recunoști ca ai nevoie de ajutor este, de asemenea, un act de curaj.

- Fiecare om ajunge, la un moment dat, sa intampine probleme in casnicie. Este bine ca in momentele grele sa cauți sprijin și comunicare la partenerul tau de viața și, mai mult de atat, sa știi sa te bazezi și pe credința.

- Praznuit pe 9 noiembrie si considerat facator de minuni inca din timpul vietii, Sfantul Nectarie este recunoscut ca aduce vindecare celor bolnavi de cancer, dar si ca asculta rugaciunile femeilor care nu pot avea copii.

- Arsenie Boca este cel mai cunoscut nume al Romaniei contemporane. Iubit de toți credincioșii ortodocși, aceasta a lasat in urma sa numeroase invațaturi și rugaciuni. Iata cea mai puternica rugaciune pe care trebuie sa o spui de Sf Mihail și Gavril.

- In fiecare an, pe data de 26 octombrie, romanii il sarbatoresc pe Sfantul Dimitrie, cunoscut in popor ca Sfantul Dumitru. In aceasta zi exista mai multe lucruri pe care trebuie sa le faci, dar și multe interdicții.

- Icoana facatoare de minuni a Maicii Domnului „Pantanassa”, o reproducere dupa originalul de la Sfantul Munte Athos va ajunge, luni, la ora 18.00, la Biserica din Ampoița. Credincioșii sunt invitați atat la primirea icoanei in biserica, cat și la slujba acatistului de marți dimineața de la ora 9.00.…