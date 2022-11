Cea mai puternică rachetă construită vreodată a plecat spre Lună! (VIDEO) NASA a lansat miercuri cea mai puternica racheta construita vreodata in calatoria sa spre Luna. Totul s-a petrecut intr-o spectaculoasa explozie de lumina care a marcat inceputul noului program emblematic al agenției spațiale: Artemis 1. Potrivit AFP, racheta a decolat de la celebrul Kennedy Space Center din Florida in jurul orei 06:48 GMT. Artemis este noul program-far al NASA , care va permite oamenilor sa revina pe Luna si care vizeaza, totodata, trimiterea primei femei si a primei persoane de culoare pe satelitul natural al Pamantului. Cea mai puternica racheta construita vreodata. Nu are… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

