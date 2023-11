Stiri pe aceeasi tema

- O serie de cutremure puternice și de mica adancime au zguduit miercuri Insulele Moluce, un lanț de insule slab populate din estul Indoneziei. Nu au fost raportate pagube sau victime, informeaza ABC News.Institutului american de geofizica US Geological Survey a anunțat ca un cutremur cu magnitudinea…

- Lucrarile la Insula de Agrement sunt finalizate, dupa spusele primarului Bacaului. Cu toate acestea, cladirile incep sa se degradeze, au aparut infiltrații, iar lemnul a inceput sa se umfle in mai multe parți. De asemenea, la toboganul de la Aquapark, abia reabilitat anul trecut, a aparut o noua defecțiune.…

- Autoritațile au anunțat s-a inregistrat un nou record de precipitații cazute in 24 h, de 754 litri/mp, la stația Zagora Pelion din Grecia. In Magnesia s-au inregistrat peste 400 litri/mp in 30 ore.Ploile care au inceput sa cada de luni seara au provocat cel puțin un deces in Grecia, o țara deja grav…

- Pe masura ce apa contaminata nucleara de la Fukushima continua sa fie deversata in Oceanul Pacific, mai multe instituții media nipone susțin ca „sentimentul anti-japonez din China escaladeaza”, „chinezii adoptand acțiuni de harțuire impotriva Japoniei”. Prim-ministrul Fumio Kishida si alti politicieni…

- Cand ne gandim la Ecuador, primul cuvant care ar trebui sa ne vina in minte este diversitate, fie ca vorbim despre diversitate geografica, culturala sau biodiversitate. Și asta pentru ca Ecuadorul se numara printre cele 17 națiuni din lume care dispun de o flora și o fauna extrem de bogate. Cu toate…

- Deversarea apelor contaminate de la Fukushima va incepe la 04:00 GMT (operator)Deversarea in Oceanul Pacific a apelor contaminate si tratate de la centrala nucleara avariata Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) va incepe joi la ora 13:00, ora Japoniei, (04:00 GMT), a anuntat, intr-un comunicat, Tepco,…

- Deversarea in Oceanul Pacific a apelor contaminate si tratate de la centrala nucleara avariata Fukushima Daiichi (nord-estul Japoniei) a inceput joi la ora 13,00, ora Japoniei (ora 7,00-ora Romaniei), a anuntat, intr-un comunicat, Tepco, operatorul centralei.

- Potrivit celui mai recent bilanț al victimelor, cel putin 80 de persoane si-au pierdut viata in incendiile care au devastat insula Maui, din arhipelagul american Hawaii. Incendiile din insula Maui au fost alimentate de vanturi violente, care la randul lor au fost aduse de uraganul Dora, format in…