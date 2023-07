Stiri pe aceeasi tema

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar unul dintre cele mai ravnite femei din showbiz-ul de la noi. Ei da, este vorba chiar despre Anca Serea, soția cunoscutului artist Adi Sina. Insoțita, de aceasta data doar de trei dintre…

- Puțini știu ce face Ionuț Vina atunci cand nu se afla pe terenul de fotbal. Fara doar și poate, indragitul sportiv are mare grija sa iși petreaca timpul alaturi de oamenii dragi. In preajma cui a fost surprins. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele”…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Razvan Raț, fosrtul fotbalist de la echipa de fotbal FC Rapid Bucureșți. Ei bine, de aceasta data camerele de filmat l-au surprins pe fostul mare fotbalist din "Giulești" intr-o ipostaza…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Luca Florica, fiul lui Claudiu Florica, dar și unul dintre foștii jucatori de la Rapid București care evolueaza in prezent la FC Brașov, formație care joaca in Liga a II-a. Se pare ca,…

- Vara a venit, iar femeile sunt foarte atente la ținutele pe care le poarta in aceasta perioada a anului. Ei bine, noi ne-am gandit sa-ți prezentam ce sa porți in acest sezon pentru o apariție care va atrage toate privirile. Cateva trucuri te vor ajuta sa creezi o ținuta perfecta. Iata ce haine ar trebui…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Adrian Mutu, fostul mare fotbalist al Romaniei, dar și actualul antrenor al formației de pe Giulești, Rapid București. Ei bine, de aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe tehnicianul…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Marko Dugandzic, atacantul echipei de fotbal Rapid București. De aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe golgheter-ul acestui campionat intr-o ipostaza rara. Daca pana acum erați…

- Paparazzii Spynews.ro au ieșit, din nou, la ”vanatoare de vedete”, iar de aceasta data in prim plan s-a aflat chiar Constantin Budescu, jucatorul de top al echipei din Ploiești. De aceasta data, camere de filmat l-au surprins pe unul dintre cei mai cautați fotbaliști de la noi intr-o forma de zile mari.…