- Piețele mondiale au fost maturate de panica luni. La criza din sanatate s-a mai adaugat și șocul scaderii prețului la petrol. Bursa din Paris a scazut cu 8,39%, pana la 4.707,91 puncte la inchidere, cea mai proasta sesiune din 2008 incoace. La fel și Wall Street-ul.

- Temerile generate de epidemia de coronavirus s-au alaturat prabusirii pretului petrolului, iar aceasta situatie a dus la scaderea Bursei de la Bucuresti consemnata luni dimineata, a explicat, luni, pentru AGERPRES, Ovidiu Dumitrescu, CFA, director adjunct, Tradeville. "Temerile generate de…

- Bursa de la Bucuresti scade cu aproape 10%, in ton cu piețele internaționale Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a deschis in scadere sedinta de luni, iar la 10 de minute de la debut consemna tranzactii in valoare de 14,23 milioane de lei (2,9 milioane de euro). Indicele principal BET, care arată evoluţia…

- Bursa de la București a pierdut 7,7% din capitalizare intr-o saptamana, pe fondul temerilor privind o pandemie cu coronavirus Bursa de Valori de la Bucuresti a pierdut, in perioada 21 - 27 februarie, 14 miliarde de lei din capitalizare (2,9 miliarde de euro), respectiv 7,7% , potrivit datelor BVB. În…

- Cu peste 100.000 de angajati si o pondere de circa 7% in PIB, sectorul romanesc de IT a explodat in ultimii ani. Totusi, in piata principala a Bursei de Valori Bucuresti (BVB) nu exista niciun nume important din industria IT, motivul fiind lipsa de...

- Bursa de Valori București (BVB) a inceput noul an in scadere, toți cei noua indici ai Bursei de Valori București marcand deprecieri in prima ședința din 2020. Indicele BET a marcat o pierdere de 0,56% vineri, pe fondul contagiunii din piețele externe, anunța MEDIAFAX.Ziua de vineri a fost…

- Wall Street-ul a depașit un nou record, dupa imbunatațirea relațiilor comerciale dintre SUA și China Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a depasit pentru prima data pragul de 9.000 de puncte, in debutul sedintei bursiere de joi. În același timp, indicele Standard and Poor's 500 a…

- Indicele Nasdaq al Bursei de pe Wall Street a depasit pentru prima data pragul de 9.000 de puncte, in debutul sedintei bursiere de joi, in timp ce indicele Standard and Poor's 500 a ajuns la un nou nivel record, pe fondul optimismului privind relatiile comerciale dintre SUA si China, si a datelor…