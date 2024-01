Cea mai mare subvenție din agricultura românească, de două ori mai mare decât în Germania Cele mai mari companii din agribusiness-ul romanesc primesc anual subvenții de peste 10 milioane de euro, adica dublu fața de sumele care ajung, de exemplu, la cele mai importante exploatații agricole din Germania. La noi campioana la subvenții este firma Smithfield Romania din Timiș, cu activitați in sectorul zootehnic și vegetal, controlata de gigantul WH Group, care in 2023 avea de incasat o suma de 12,9 milioane de euro. Pe locul doi se afla Agricost, detinuta de Al Dahra Agriculture din Emiratele Arabe Unite cu suprafețe de 56.000 hectare in Insula Marte a Brailei, care primește anul subvenții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

