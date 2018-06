Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai mare perla naturala de apa dulce cunoscuta, care a apartinut odinioara imparatesei Ecaterina a II-a a Rusiei, a fost vanduta la licitatie in Olanda cu 320.000 de euro, relateaza AFP. "Perla a fost vanduta pentru 320.000 de euro", a anuntat casa de licitatii Venduehuis pe site-ul…

- Compania Nationala "Administratia Porturilor Maritime" Constanta organizeaza licitatie deschisa pentru operatiuni de dragaj de intretinere, valoarea estimata a lucrarilor fiind de 27 de milioane de lei, fara TVA, potrivit unui anunt de...

- Cea mai mare perla naturala de apa dulce din lume cunoscuta pana in prezent, care a apartinut intr-o perioada imparatesei Ecaterina a II-a a Rusiei, va fi pusa in vanzare in cadrul unei licitatii ce va avea loc la sfarsitul acestei luni in Olanda, au anuntat joi reprezentantii casei Venduehuis, citati…

