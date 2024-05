Stiri pe aceeasi tema

- „Intors pe dos 2” revine in mintea proaspetei adolescente Riley in momentul in care sediul central trece printr-o demolare brusca pentru a face loc la ceva cu totul nebanuit: noi emoții! Bucurie, Tristețe, Furie, Frica și Dezgust, care au condus de mult timp o operațiune de succes din toate punctele…

- Sa vina ielele este cea de-a treia piesa de pe Lume noua, EP-ul de 5 melodii pe care artista il va lansa in curand. Este o melodie inspirata din folclorul romanesc, artista fiind fascinata de mitologie. Ielele au captivat dintotdeauna conștiința populara și sunt fapturi care iubesc muzica, dansul și…

- ,,Satui de probleme” cu Olivia Addams și Vescan e piesa aia care te face sa recunoști ca, deși problemele nu dispar niciodata complet, trebuie sa invațam sa ne pastram optimismul. Cu ritmuri pop care te fac sa te miști, piesa asta e un reminder ca indiferent de haosul din jur, putem alege sa vedem partea…

- “Sick of Sad Songs”, cea mai noua lansare a lui Monoir, este o piesa plina de energie, care surprinde hotararea artistului de a se indrepta catre o perspectiva optimista. Piesa combina un ritm viu și contagios cu un refren extrem de antrenant, creat special pentru a ridica moralul și a inspira ascultatorii…

- INNA revine cu o noua colaborare, de data aceasta cu Kris Kross Amsterdam, pentru “Queen Of My Castle”. Piesa este un omagiu adus clasicului din 1997 – “King Of My Castle” de la Wamdue Project, care a caștigat popularitate mondiala cu remixul lui Roy Malone din 1999. Acum, Kris Kross Amsterdam și INNA…

- Florian Rus și Sabrina Stoica de la Superstar au venit miercuri dimineața la Virgin Radio Breakfast ca sa-și lanseze noua colaborare, „Daca ne ranim”. Matinalii Giulia și Andrei au vrut mai intai sa știe cum s-au scris versurile și cum a aparut linia melodica. Lucrul intr-o tabara de creație organizata…

- Zayn a lansat piesa “What I Am” și anunța noul album. Cantecul este prima lansare de pe cel de-al patrulea album al sau, ROOM UNDER THE STAIRS, care va fi lansat pe 17 mai 2024 prin Mercury Records. In ultimii șase ani, ZAYN a scris și a creat ROOM UNDER THE STIRS la studioul sau... View Article

- Golan, unul dintre cele mai vibrante și inovatoare proiecte romanești, lanseaza cel de-al doilea EP – „III”, alaturi de focus track-ul „Sometimes” și inca doua piese noi. Prin intermediul muzicii lor electrizante, trupa Golan reușește sa captiveze publicul intr-un mod unic, prin combinația indrazneața…