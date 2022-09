Cea mai mare licitaţie a Primăriei din ultimii ani. Vizează 321 hectare din oraş. Va dura 4 ani Primaria a lansat una dintre cele mai mari licitatii din ultimii ani. Contractul prevede lucrari de consolidare a versantului Ticau - Sararie, circa 321 hectare. Proiectul tehnic si detaliile de executie au fost intocmite acum trei ani, iar licitatia a fost lansata la sfarsitul saptamanii trecute. Potrivit anuntului publicat in sistemul national de achizitii publice, contractul are o valoare de peste 143 milioane lei, fara TVA. Lucrarile scoase la licitatie, care urmeaza sa se desfasoare pe o perioada de 4 ani, se vor desfasura intr-un perimetru delimitat de strazile Curelari - Hotin - Trecatoarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ansamblul Manastirii Cetatuia va fi restaurat cu bani guvernamentali. In acest sens, Compania Nationala de Investitii (CNI) a lansat licitatia de executie, iar lucrarile au o valoare estimata la circa 24 milioane lei, fara TVA. Potrivit documentatiei de atribuire, lucrarile de interventii cuprind toate…

- Actuala cladire a fost pusa in functiune in 1984 si are o valoare de inventar de 233.575,92 lei, fiind amortizata. "Din cauza faptului ca terenul nu este stabil, fiind situata pe un rambleu ce are o inaltime de cca 25 28 m, dar si din lipsa trotuarului de jur imprejurul cladirii si a unui sistem de…

- Seceta a afectat serios culturile agricole, in acest an, provocand pagube importante fermierilor. Cele mai mari piederi sunt la porumb, soia și floarea soarelui, spune ministrul Agriculturii, Petre Daea, care susține ca nu se pune problema unei penurii de ulei comestibil pe piața. Nu doar seceta le-a…

- ”Pe 31 iulie 2022, a fost finalizata ultima etapa de colectare a datelor de recensamant atat prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta obisnuita a populatiei care nu s-a autorecenzat online in perioada 14 martie – 27 mai 2022, cat si prin colectarea datelor de la punctele de recenzare fixa.…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Gorj a inceput o ancheta in ceea ce privește modul de execuție a lucrarilor pe Calea Eroilor din Targu Jiu. Acestea au inceput in 2020 și ar fi trebuit sa fie finalizate in 12 luni. Contractul a fost prelungit de 3 ori, insa rezultatul este neschimbat. Cu toate…

- STUDII… Mai multi elevi din judetele Iasi, Galati, Bacau si Vrancea vor invata, din toamna, la licee din Vaslui, Barlad, Negresti si Vladia. Spre exemplu, un elev de la Scoala „Ion Creanga” comuna Ghidigeni, Galati, a avut o medie de admitere care i-ar fi permis sa intre la orice liceu: 9,80. Acesta…

- ”Actul raspunderii guvernamentale m-a indemnat sa folosesc prima secunda de timp pentru a vedea la fata locului ce se intampla. Motiv pentru care, dupa indeplinirea formala a actului constitutional de a depune juramantul (..) spuneam ca este necesar sa vad la fata locului ce se intampla, stiind ca in…