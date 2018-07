Cea mai mare ferma verticala din lume va fi construita in Dubai Un startup din Silicon Valley si furnizorul de servicii de catering al Aeroportului International din Dubai vor sa construiasca cea mai mare ferma verticala din lume. Recolta va fi folosita pentru pregatirea mancarurilor servite in avion pasagerilor care pleaca de pe aeroport.



Crop One Holdings este o companie americana din industria alimentara, iar Emirates Flight Catering asigura serviciile de catering pentru toate companiile aeriene care opereaza zboruri pe Aeroportul International din Dubai, cel mai mare din lume dupa traficul de pasageri.



Cele doua companii vor construi… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

