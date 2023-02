Stiri pe aceeasi tema

- Fiica Elei Craciun, prezentatoarea TV, a implinit 11 ani și deja și-a propus sa ii calce pe urme mamei sale, așa ca odata cu implinirea varstei, Alesia a decis ca vrea sa ajunga star la Hollywood. Intr-un mesaj emoționant postat pe rețelele de socializare, Ela Craciun iși incurajeaza necondiționat fiica…

- Dupa o perioada in care a purtat parul blond, Kim Kardashian a revenit la podoaba capilara care a consacrat-o. Fiica vedetei, poznașa de felul ei, a filmat-o chiar in momentul in care se petrecea tranziția. Cum a surprins-o copila pe mama ei. Așa arata, de fapt, parul vedetei de la Hollywood.

- De foarte multe ori Betty Vișanescu a declarat ca iși dorește sa devina mama din nou, insa acum a fost intrebata de un fan ce ar face daca ar afla ca este gravida, iar ea a dat un raspus extrem de sincer. Fiica lui Florin Salam le-a impartașit fanilor din mediul online ce ar face daca ar afla ca este…

- Un barbat din Baia Mare a fost retinut de catre politisti dupa ce ar fi obligat o tanara de 27 de ani sa se prostitueze si i-ar fi tinut fiica, in varsta de aproape trei ani, in conditii precare.

- In exclusivitate pentru Xtra Night Show, Adriana Bahmuțeanu a marturisit ce parere are despre tanara in varsta de 25 de ani care susține ca este fiica logodnicului ei, George Reativan. Vedeta susține ca o va susține pe tanara și o va ajuta, cu toate ca ea nu are nicio legatura cu aceasta. Iata ce dezvaluiri…

- Liderul Republicii Populare Democrate Coreea (RPDC), Kim Jong-un, in timpul lansarii unei rachete balistice intercontinentale (ICBM) de tip Hwaseong-17, și-a aratat pentru prima data public fiica Kim Joo E, transmite Bloomberg. Fotografiile liderului nord-coreean, care nu aparuse in fața publicului…

- Tiffany Trump, singurul copil pe care fostul presedinte american Donald Trump il are cu fosta lui sotie, Marla Maple, s-a casatorit, sambata, cu omul de afaceri Michael Boulos la reședința din Mar-a-Lago din Florida, relateaza The Mirror, citat de adevarul.ro. Fii la curent cu cele mai noi…