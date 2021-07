Familia Liceului Silvic Gurghiu, mai bogată cu un simpatic membru

În cursul zilei de azi, barza a (re)venit la Gurghiu. Vinovatul principal este Alice. Who the F… is Alice, se vor întreba unii ? Ca să lămurim misterul, Alice este numele femelei ponei din cadrul Liceului Silvic Gurghiu care azi, 2 iulie 2021 a adus pe lume o minunăție… [citeste mai departe]