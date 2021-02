Sora Andre este o calugarița care in aceasta saptamana va implini 117 ani, fiind cea mai in varsta persoana din Europa. Ea s-a vindecat de COVID-19, spre surprinderea tuturor, conform Reuters, citat de Agerpres . Calugarița franceza Lucile Randon a primit numele de Sora Andre in 1944, cand s-a alaturat unui ordin catolic caritabil. Este cea mai varstnica persoana din Europa și a doua cea mai in varsta persoana din lume, dupa japoneza Kane Tanaka, care a implinit 118 ani in ianuarie. Ea a fost testata pozitiv in caminul de batrani din Toulon, in data de 16 ianuarie. Nu a prezentat simptome de boala,…