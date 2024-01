Cea mai importantă investiție pentru Bianca Drăgușanu, pe 2024! Își bagă imaginea ”în reparații”: ”Fața mea a fost stricată!” Dupa ani in care a facut totul pentru a fi in atenția publica, Bianca Dragușanu a concluzionat ca a venit vremea sa-și reface imaginea, cea fizica. Vrea o ”schimbare la fața”! Fosta diva a știrilor mondene, astazi anteprenoare cu o afacere in domeniul vestimentar care ii merge foarte bine, are planuri pentru 2024 sa se ocupe și de ea și sa indrepte urmele zecilor de intervenții estetice pe care le-a facut. Pentru inceput vrea sa iși repare…fața, potrivit spuselor sale, care ”a fost stricata” datorita acidului hialuronic injectat in buze. Bianca Dragușanu nu a ascuns niciodata ca și-a ”ajustat”… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bianca Dragușanu a ajuns din nou pe mana medicilor estetician și are in plan mai multe schimbari la inceputul acestui an. Iubita lui Gabi Badalau și-a topit acidul hialuronic din buze și urmeaza sa iși faca un lifting facial.Bianca Dragușanu, in varsta de 41 de ani, nu s-a ferit niciodata sa recunoasca…

- O companie din Bocșa va investi in construcția unei unitați de producție de autobuze electrice chiar in localitatea banațeana. Primarul localitații Bocșa, Mirel Pascu, a dezvaluit ca in urbea pe care o pastorește o firma locala ar putea demara o investiție care va avea o insemnatate enorma pentru orașul…

- Finii lui Gheorghe Turda s-au ales cu mari pagube, in urma unor vijelii. Cei doi au un restaurant in Franța, iar pagubele se ridica in jurul sumei de 15.000 de euro. Lorraine Baicu și soțul ei spun ca planuiau sa faca o alta investiție importanta, dar au dat banii pe reparații.

- Dinu Maxer a trecut de la agonie la extaz in acest an, cand el și Deea au divorțat dupa 18 ani de relație. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, cei doi artiști ne-au povestit ca la finalul acestei luni revin in Dubai, unde artistul iși va serba ziua de naștere. Cu o saptamana inainte,…

- Bianca Dragușanu și Gabi Badalau s-au impacat, anunța spynews.ro. Totodata, fosta prezentatoare de la Kanal D2 e tot mai implicata in viața partenerului ei, pe care l-a indrumat catre o viața mai sanatoasa.Dupa ce in septembrie anunțau ca s-au desparțit, Bianca Dragușanu și Gabi Badalau au revenit acum…

- Crina Abrudan s-a bucurat enorm de intalnirea cu Ronaldinho intr-un hotel din Dubai și a decis sa impartașeasca fotografiile facute pe Instagram. Fosta concurenta de la Survivor a petrecut o vacanța de cateva zile in orașul adorat de celebritați.

- In urma cu cațiva ani, Rocsana Marcu a parasit micul ecran și a intrat in lumea afacerilor. Fosta prezentatoarea a laut-o de la zero in Dubai, acolo unde are mai multe afaceri. Cum arata acum femeia de afaceri? Ce s-a intamplat cu Rocsana Marcu? Rocsana Marcu a prezentat vreme de cațiva ani emisiunile…