O femeie din Topliţa, pacient la Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Târgu Mureş, s-a aruncat de la etaj

A cazut de la etajul 5 The post O femeie din Topliţa, pacient la Spitalul Clinic Judeţean de Urgentă Târgu Mureş, s-a aruncat de la etaj appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa… [citeste mai departe]