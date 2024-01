Stiri pe aceeasi tema

- "Sa avem cu totii pace, prietenie si dragoste intre noi Va doresc un an cu mult belsug si cu lumina, cum spune urarea. Belsugul sa inceapa in sufletele noastre prin credinta, rugaciune, dragoste si iertare si sa continue infaptuirile noastre, sa facem mai mult decat in anul 2023, care tocmai s a incheiatldquo;.…

- Andreea Balan a facut o declarație de dragoste pentru Victor Cornea. Artista ii este recunoscatoare iubitului ei și a ținut sa-i transmita acestuia un mesaj emoționant. Iata ce a postat jurata de la Te cunoscut de undeva pe rețelele de socializare pentru jucatorul de tenis!

- Este rezultatul a 3 ani de scris și a peste 10 de documentare. Este declarația de dragoste pe care Teodor Stoica i-a facut-o Aradului, iar... The post Cartea „Aradul de Altadata”, o declarație de dragoste pentru orașul nostru semnata de cel mai tanar istoric appeared first on Special Arad · ultimele…

- Iuliana Tudor a anunțat, printr-un mesaj publicat pe Facebook, ca mama ei s-a stins din viața pe 8 noiembrie. „A fost o femeie cu totul speciala”, a scris prezentatoarea de la TVR 1, in mesajul ei. „Cu adanca tristețe va transmit ca mama mea s-a stins din viața pe 8 noiembrie, de Sfinții Arhangheli…

- Cocoș de la Calarași și Alina formeaza unul dintre cele mai longevive cupluri din showbizul romanesc, dar in relație lor nu au fost mereu doar lucruri bune. Dupa ce au trecut prin momente dificile, au decis sa treaca peste și sa se bucure de mariajul lor. Manelistul i-a facut și o declarație de dragoste…

- Oana Zavoranu și-a pus pe jar fanii! In timp ce toata lumea credea ca sufera dupa divorțul de Alex Ashraf, vedeta a facut o declarație de dragoste surprinzatoare. Nu a menționat pentru cine, insa este clar ca este vorba despre o persoana importanta! Bruneta continua sa le dea de gandit celor care o…

- ,,Odata cu tine” reprezinta una dintre cele mai frumoase povești de dragoste prezentate de EMAA. Piesa este o incursiune emoționanta in lumea sentimentelor și a relațiilor, capturand esența unei iubiri profunde și durabile, genul de poveste in care te simți cel mai norocos om de pe pamant. Piesa a…

- Emil Rengle are un nou iubit! Dupa o perioada in care și-a vindecat ranile sufletului, dansatorul și-a oficializat relația cu noul iubit. Nu s-a oprit aici, caci i-a facut și o declarație de dragoste. Iata cum arata cel care l-a facut pe Emil Rengle sa uite de problemele in dragoste.