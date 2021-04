Stiri pe aceeasi tema

- „KLM si intreaga industrie aeriana se confrunta cu cea mai dura criza din istoria aviatiei. Privim inapoi cu mandrie la cei 25 de ani de succes de operare a zborului ce uneste aceste doua capitale europene – Amsterdam si Bucuresti. Ne-am angajat sa ne continuam operatiunile luand in considerare toate…

- Un seism s a produs vineri in Bulgaria, la granita cu Romania.In ziua de 26 martie, la ora 14:27 ora locala a Romaniei , s a produs in Bulgaria un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.4, la adancimea de 7 km.Potrivit INFP, cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 44 km SE de Ruse, 99km…

- Cotidianul Wiener Zeitung a publicat un reportaj de la București, in care noteaza cateva dintre lucrurile bune facute de Romania in pandemie, printre care masurile rapide de la inceput, datorate estimarii corecte a Guvernului in privința slabiciunii sistemului sanitar, precum și lansarea in forța a…

- Demis, in urma cu trei zile, din funcția de director al societații PIEȚE SA Timișoara, Ionuț Nasleu a fost reținut, miercuri seara, de oamenii legii pe Aeroportul Internațional ”Henri Coanda” din București., in timp ce aștepta sa plece intr-o cursa catre Statele Unite. The post Ionut Nasleu, oprit pe…

- Imagine din Silistra, Bulgaria (sursa: Info Sud-Est) La nivelul Uniunii Europene, Romania si Bulgaria cunosc cele mai importante diferente in ceea ce priveste dezvoltarea regionala, a infrastructurii si a castigurilor pe locuitor. Asa cum in Romania aceste discrepante sunt extrem de vizibile intre Bucuresti…

- Sunt un impatimit dupa trenuri. Mi-am trait un sfert din viața in trenuri. Sunetul roților de tren este pentru mine ca un cantec de leagan. Este cel mai fascinant mijloc de transport. Trenul este cel mai comod și sigur mijloc de transport. E ca o casa pe roți. In mașina, unul din echipa e mereu ocupat,…

- ”Coletaria.ro, expert in expedierea si livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare retea de puncte pick-up din Europa Centrala si de Est, dubleaza anul acesta investitiile pe piata din Romania si aloca 2 milioane de euro pentru dezvoltarea afacerii, operatiunile din Romania urcand…

- Bugetul Romaniei este sub o presiune foarte mare, in momentul de fata, din cauza necesitatii de a ne incadra in acel deficit de 7% agreat cu Comisia Europeana (CE), a spus, luni, vicepremierul Dan Barna, intr-o conferinta de presa dedicata aniversarii a 10 ani de la listarea Fondului Proprietatea (FP)…