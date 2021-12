Cea mai cool regină europeană! Are 5 facultăți, este melomană și fumează în privat Cea mai cool regina a monarhiei europene este considerata Margrethe a II-a a Danemarcei. O suverana altfel, mereu vesela, fumatoare, melomana, pasionata de pictura și textile bisericești, dar care nu a lasat protocolul sa-i schimbe obiceiurile. In urma cu 16 ani a promis supușilor sai ca va fuma doar in privat. In varsta de 81 de ani, suverana, fiica regelui Frederik al IX-lea (1899-1972) si a reginei Ingrid, printesa a Suediei (1910-2000) este și cel mai educat monarh dupa ce a absolvit cinci universitați. S-a școlit la Universitatea din Copenhaga, apoi la Cambridge, Sorbona, Universitatea din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

