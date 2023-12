Cea mai bună salată festivă de Revelion. Rețetă simplă, gust de milioane Revelionul este peste doar cateva zile, iar daca va doriți sa aveți pe masa de sarbatoare un preparat delicios, dar diferit, atunci pregatiți cea mai buna salata festiva. Va vom prezenta o rețeta simpla, dar care are un gust de milioane. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmați pentru a va bucura de un preparat gustos de sarbatoare! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ne apropiem cu pași rapizi de sarbatorile de iarna din acest an, astfel ca bucataresele și-au pregatit deja lista cu preparatele specifice acestei perioade. Mai ramane doar achiziționarea cumparaturilor necesare și se pot apuca de treaba. Iata de ce ingrediente ai nevoie pentru salata Olivieh, inlocuitoarea…

- Ne aflam in perioada de post a Craciunului, iar daca vrei sa servești un preparat sanatos și gustos, atunci incearca pilaful de orez cu legume. Este o rețeta pe care trebuie neaparat sa o incerci in aceasta perioada din an. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa-i urmezi pentru a te bucura de un preparat…

- Rețeta simpla pentru coliva tradiționala. Coliva tradiționala este un preparat prezent la ceremoniile religioase inchinate celor care nu mai sunt dintre noi. Avand in vedere ca graul este hrana trupului omenesc, acest ingredient sta la baza rețetei pentru coliva. Sunt și persoane care adora insa acest…

- Mai ales in perioada postului, cartoful este probabil una dintre cele mai folosite legume din bucataria moderna, iar rețetele de salate pe baza acestei legume sunt la mare cautare. Astazi va vom spune cum sa pregatiți cea mai buna salata de post cu maioneza. Iata de ce ingrediente ai nevoie și care…

- Puiul Royal este un preparat deosebit, facut cu un minim de efort. Rețeta este simpla, consta doar intr-o tehnica de glazurare repetata și alegerea unor ingrediente mai deosebite. Iata toți pașii pe care trebuie sa-i urmați pentru o friptura foarte frageda de pui: Se ia un pui intreg. Trebuie sa știți…

- Iata cum prepari pumpkin spice latte ca la Starbucks, chiar la tine acasa! Este o bautura delicioasa, de care s-au indragostit milioane de romani! Cum prepari pumpkin spice latte ca la Starbucks, chiar la tine acasa Dovleacul este vedeta toamnei și milioane de romani iși fac provizii pentru iarna pentru…

- Daca iți este pofta de ceva delicios ori vrei sa ii surprinzi pe oamenii dragi din viața ta cu un preparat gustos, dar nu mai ai nicio idee și nici nu vrei sa pierzi prea mult timp in bucatarie, noi avem soluția care ar putea fi potrivita pentru tine. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de tartine…

- Lista de ingrediente: 1 castravete mediu3 rosii medii1 ceapa rosie (poti pune si alba daca nu ai)100 de grame de masline negre fara samburi300 de grame de branza feta1 lingura de ulei de masline1 lingurita de otet balsamicputin oreganosare, dupa gust (si branza are sare in ea, la fel si maslinele)piper,…