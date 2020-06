Stiri pe aceeasi tema

- Larrisa Fais Munhoz Araujo s-a nascut la Curitiba (Brailia), pe 1 iulie 1992. Joaca pe postul de extrema stanga, are 1.67 m și 63 kg. Este componenta a echipei naționale a Braziliei, pentru care a evoluat 51 de meciuri și a marcat 104 goluri, a comunicat Clubul baimarean pe site-ul minaur.ro. Echipe…

- Mikaela Eva Marija Massing s-a nascut in data de 13 martie 1994 la Molndal (Suedia). Joaca pe postul de inter stanga și are o talie impresionanta: 1,88 cm și 85 kg. Este componenta a echipei naționale a Suediei, pentru care a disputat 29 de meciuri și a marcat 100 de goluri, potrivit site-ului Clubului…

- S-a nascut pe 15 august 1990, in localitatea Sofia, Jonkoping (Suedia). Joaca pe postul de portar și are 1.83 cm și 80 de kg. Este componenta de baza a naționalei Suediei, pentru care a evoluat pana acum in 122 de meciuri, reușind sa inscrie de opt ori, a scris despre jucatoare minaur.ro. Echipele la…

- Euro 2025 s-ar putea desfasura doar in Capitala sau in Bucuresti, Cluj si Craiova.„Euro 2028 in Romania e o idee generoasa, in parteneriat cu Bulgaria, Serbia, Grecia. Ar putea fi un dosar comun. Ne gandim si la Campionatul Mondial de Rugby. Planuim sa organizam Campionatul European de Tineret de fotbal…

- Federatia Internationala a Handbal a anuntat programul turneelor preolimpice, precum si mai multe amânari de competitii, între care si Campionatul Mondial under 20 feminin, programat initial în iulie 2020, în România, si mutat acum în decembrie, informeaza News.ro.Potrivit…

- Adunarea Regiunilor Europene (ARE) prin Consiliul Județean Maramureș informeaza factorii interesați in lupta impotriva COVID-19 de lansarea unui apel extraordinar de proiecte europene. Recent, Inițiativa Centrala Europeana (CEI) a lansat un apel pentru propuneri de proiecte in domeniul sanatații și…

- Un numar de 1.029 de persoane au fost confirmate, pana in prezent, in Romania, cu noul coronavirus, fiind inregistrate 17 decese, informeaza joi Grupul de Comunicare Strategica (GCS), transmite AGERPRES . De la ultima informare, au fost inregistrate 123 de noi cazuri de imbolnavire. Pacientii recent…

- Odata cu suspendarea cursurilor ca metoda de prevenire a imbolnavirii cu coronavirus, elevii de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” Baia Mare vor continua scoala acasa. In acest sens, dascalii unitatii de invatamant vor elabora strategii de lucru pe platforme educationale sau in cadrul unor grupuri…