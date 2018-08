Stiri pe aceeasi tema

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters.Citește și: Stelian Tanase, scenariu TULBURATOR: planul nebunesc al…

- Qatar a promis miercuri ca va investi 15 miliarde de dolari in economia turca, oferind un nou sprjin pentru redresarea lirei, dupa ce Banca Turciei a restrans lichiditatile si a limitat vanzarile monedei, transmite Reuters. Emirul din Qatar a aprobat un pachet de proiecte economice, investiţii…

- Darren Cahill (52 de ani) a avut un nou discurs foarte bun, duminica, in timpul finalei de la Montreal. La scorul de 4-3, dupa ce condusese cu 4-1, Simona i-a cerut ajutorul strategului australian, care a avut o analiza cat se poate de lucida asupra situatiei.

- Grecia a primit luni ultima transa, de 15 miliarde de euro, din ajutorul acordat de creditorii din zona euro pentru acoperirea necesitatilor sale de finantare, a anuntat luni directorul general al Mecanismului European de Stabilitate (MES), Klaus Regling, transmite AFP, potrivit Agerpres. Deblocarea…

- HOROSCOP BERBEC Esti preocupat de o directie noua spre care vrei sa pornesti in perioada urmatoare si nu poti sta degeaba nici azi. Vrei sa mai adaugi o caramida cat de mica la edificiul pe care il vei construi pas cu pas, dar ceea ce ajunge azi la urechile tale poate sa schimbe cumva sensul spre…

- Uber a atins un prag important duminica trecuta, atunci cand compania americana de ride-sharing a inregistrat cursa cu numarul zece miliarde. 173 de curse s-au derulat in acelasi timp, in momentul in care borna a fost depasita, intre care si una in Bucuresti.

- Fundația Principelui Albert al II-lea de Monaco va acorda un grant de 100 de mii euro pentru reabilitarea Gradinii Botanica de la Chișinau, a anunțat premierul Pavel Filip, în ședința Guvernului. Ajutorul de 100 de mii de euro va fi oferit în tranșe, iar pe lânga…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a declarat, joi, ca presedintele apreciaza cand va lua o decizie in ceea ce o priveste sefa DNA, Laura Codruta Kovesi. "Intrebarea este sugestiva - presedintele este cel care apreciaza cand da decizia, decizia ii apartine domnului presedinte",…