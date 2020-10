Stiri pe aceeasi tema

- In a cincea ediție din sezonul 15 „Te cunosc de undeva” de la Antena 1 am avut parte de tranformari spectaculoase. La final, votul i-a desemnat caștigatori pe Monica Anghel și Marcel Pavel, pentru felul in care cei doi au reușit sa se imite reciproc

- Ruleta ii va pune la grea incercare pe concurenti si in cea de-a cincea gala a transforming show-ului Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1. Iar daca pe cei mai multi ii va testa din punct de vedere vocal si coregrafic, pentru Monica si Marcel, Ruly are un test mult mai greu,…

- Nastrusnica ruleta a personajelor ii va pune la grea incercare pe concurenti si in cea de-a cincea gala a transforming show-ului Te cunosc de undeva!, difuzata sambata, de la 20:00, la Antena 1.

- Cea de-a patra gala a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, caștigata de catre Liviu Varciu si Andrei Stefanescu cu o excelenta transformare in Sarah Brightman si Andrea Bocelli, a fost aseara lider de audiența pe toate segmentele de public.

- Cea de-a treia gala a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, caștigata de AMI, cu o excelenta transformare in DUA LIPA, a fost aseara lider de audiența atat la nivel national, cat si la...

- Cea de-a doua gala a celui de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, caștigata de Tavi Clonda, cu o excelenta transformare in Adam Lambert, a fost aseara lider de audiența atat la nivel national, cat si la nivelul intregului public din mediul urban.

- TE CUNOSC DE UNDEVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING 2020. In editia se sambata seara, pe scena vor urca.doi presedinti cu greutate, desigur interpretati de 2 dintre cei 11 concurenti. Inca de la repetitii, profesorii de canto si de actorie, Ozana Brabancea si Cristi Iacob, nu au vrut sa dezvaluie prea…

- Cel de-al 15-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva!, prezentat de Alina Pușcaș și Cosmin Seleși, incepe sambata, de la ora 20:00, la Antena 1, cu una dintre cele mai indraznețe distribuții a artiștilor care vor trai magia transformarilor.