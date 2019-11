Stiri pe aceeasi tema

- ​Dan Barna și Dacian Cioloș sunt invitați la Digi 24 unde vorbesc despre primul tur al alegerilor prezidențiale, în care candidatul USR-PLUS s-a clasat pe locul al treilea dupa Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Principalele declarații:Dan Barna:Electoratul a decis.…

- "Imi asum intreaga responsabilitate pentru neatigerea obiectivului tur 2 fara PSD. E parte din vina și mi-o asum, ca nu am reușit sa ajung cu mesajul la mai mulți cetațeni. E un proces dinc are invațam, vom avea o analiza foarte elaborata de aceea am convocat colegii din conducerea partidului, Comitetul…

- Liderul PLUS, Dacian Cioloș, a dat asigurari ca nu se rupe alianța cu USR, dupa eșecul de la alegerile prezidențiale. Cioloș a anunțat ca in finalul acestei saptamani va fi o ședința a conducerii alianței și se vor lua ”deciziile care se impun”.”Vreau sa le mulțumesc tuturor celor de la PLUS,…

- Liderul USR, Dan Barna, a declarat, luni, in prima conferința de presa de la sediul Alianței USR-PLUS dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, ca urmatorul obiectiv este ca Alinața USR-PLUS sa obțina un scos mai bun la viitoarele alegeri locale și parlamentare.Citește și: Dan Barna, prima…

- Alianta USR PLUS este pregatita sa intre "maine" la guvernare, daca e cazul, a declarat duminica, la Iasi, presedintele PLUS, Dacian Ciolos. Ciolos, care a participat la o intalnire in cadrul careia Dan Barna, candidatul USR PLUS, si-a prezentat proiectul pentru Presedintie, a sustinut ca, in prezent,…

- Anunț-bomba facut vineri seara de la Sibiu de candidatul Alianței USR-PPLUS la prezidențiale, Dan Barna. Dacian Cioloș va fi premierul cu care Alianța va duce la indeplinire cele zeci puncte...

- USR-PLUS își va desemna candidații comuni pentru alegerile locale dupa prezidențiale, a decis alianța, duminica, în cadrul primei ședințe comune a Birourilor Naționale USR și PLUS. Pâna la alegerile prezidențiale, fiecare partid va desemna candidați proprii.„Astazi a…

- "Dan Barna este un om care nu a fost contaminat de regimul comunist, care si-a desavarsit cea mai mare parte si cea mai importanta parte a formarii profesionale in libertate, in deschidere fata de lume, in normalitate si toate lucrurile acestea le gasim in caracterul lui Dan Barna si de toate lucrurile…