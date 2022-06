Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul CCR Marian Enache a fost votat in unanimitate noul președinte al Curții Constituționale a Romaniei, pentru o durata de trei ani, pe locul ramas vacant dupa ce lui Valer Dorneanu i-a expirat al doilea mandat.

- Judecatorul constitutional Marian Enache a fost ales sambata in functia de presedinte al Curtii Constitutionale a Romaniei. Enache, numit in functia de judecator CCR in 2016, cu sprijinul PSD, ii succede lui Valer Dorneanu si va conduce CCR pentru urmatorii trei ani.

- In urma unui vot secret, cu unanimitatea voturilor judecatorilor prezenți, Marian Enache a fost ales in funcția de președinte al Curții Constituționale, pentru un mandat de trei ani, anunța instituția.

- Emmanuel Macron a fost investit sambata la Palatul Elysee in functia de presedinte al Frantei pentru un nou mandat de cinci ani, cu cateva zile inainte de inceperea efectiva acestui al doilea mandat, transmite AFP.

- Congresul extraordinar al Partidului National Liberal se intruneste, duminica, la Palatul Parlamentului, pentru alegerea noului presedinte. Pemierul Nicolae Ciuca este singurul candidat la aceasta functie. Ciuca si-a depus candidatura la sefia PNL miercuri, in ultima zi in care era posibil acest lucru.…

- Comisia pentru Soluționarea Contestațiilor s-a pronunțat in ceea ce privește contestațiile depuse și, astfel, lista dosarelor de candidatura la alegerile Federației Romane de Fotbal, ce vor avea loc pe 12 aprilie 2022, in cadrul Adunarii Generale a FRF, a fost definitivata.Comisia pentru Soluționarea…

- Florin Citu a anuntat, sambata, ca si-a prezentat demisia din functia de presedinte al Partidului National Liberal (PNL). „As fi vrut sa imi prezint demisia in fata colegilor mei. Nu s-a putut, nu au fost acolo, asa ca doar am inregistrat-o la partid. Din acest moment am demisionat din functia de presedinte…

- Florin Cițu a anunțat, astazi, ca a demisionat din funcția de președinte al PNL, depunand documentul la sediul partidului. Vom reveni cu amanunte. Articolul Florin Cițu a demisionat din funcția de președinte al PNL a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .