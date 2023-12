Ce vor românii de pe Internet? Topul căutărilor în 2023 In 2023, romanii care au navigat pe Internet au realizat cautari variate de cuvinte cheie, de la vreme la tehnologie avansata. Conform unei analize detaliate efectuate de agenția SEO TargetWeb, topul cautarilor pe Internet in Romania a evidențiat preferințe și tendințe interesante. Top aplicații descarcate in 2023 din App Store și Google Play: Temu: Shop Like a Billionaire: Aceasta aplicație de shopping, nou aparuta pe piața romaneasca, a caștigat rapid popularitate datorita ofertelor sale variate și prețurilor competitive. Chat GPT: Aceasta aplicație inovatoare bazata pe inteligența artificiala… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

