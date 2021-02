WhatsApp a detaliat modul in care vor fi afectati utilizatorii care nu accepta noua politica privind gestionarea datelor personale, dar continua sa foloseasca aplicatia dupa termenul limita. De la inceput, WhatsApp a precizat ca noile reguli sunt obligatorii pentru toti cei peste 2 miliarde de utilizatori ai aplicatiei și ca nu se poate ca un utilizator sa respinga noile conditii, dar sa foloseasca in continuare serviciul. Astfel ca, cine vrea sa foloseasca in continuare WhatsApp, trebuie neaparat sa fie de acord cu noua politica privind partajarea cu Facebook a unor noi categorii de date personale,…