- Raed Arafat a spus, miercuri seara, la Digi24, referitor la deschiderea scolilor, ca se poate diminua la maximum riscul de infectare cu SARS-CoV-2 daca se respecta regulile, iar copiii sunt bine instruiti in legatura cu purtarea mastilor.

- Șeful DSU, Raed Arafat, susține ca cel mai greu o sa fie in perioada urmatoare cu elevii care au trait intr-un mediu in care au existat opinii negaționiste, fie ca vorbim de familie, prieteni sau cunoscuți. „E clar ca la inceput va fi greu”, a spus Arafat.„Copilul va ințelege regulile daca…

- "Cel mai probabil da, dar știind ca exista masuri care sunt luate bine și clare, care vor proteja copilul cat mai mult posibil. In același timp vor exista momente in care e posibil sa se inchida cateva zile (școala – n.r.) daca apare acolo un numar de cazuri. E o regula care e pusa in ordin: cam…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat, la Digi24, ca, daca ar avea copil, l-ar trimite la școala de la 14 septembrie, dar in cazul in care exista masuri clare care vor proteja elevul. Acesta a explicat și ce masuri ar mai putea fi luate odata cu inceperea noului an școlar.

- Președintele Klaus Iohannis a spus ca nu a fost in concediu in aceasta vara. El a spus ca soția sa, Carmen, va merge la școala și va profesa, pastrand normele de siguranța. "Concediu n-am avut, n-am fost in locații publice și cum ne intalnim noi, știți foarte bnie, cu distanța, cu masca, dar…

- Președintele a declarat ca masurile care trebuie luate nu sunt complicate, iar „lumea sa nu isi imagineze ca va aparea o carte groasa de reguli”, intrucat regulile ”sunt aceleasi - masca, distanta, igiena”.Iohannis a spus ca ii incurajeaza pe parinti sa isi trimita copiii la scoala, daca sunt sanatosi.…

- Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a dezvaluit care este adevaratul motiv pentru care s-a decis ca elevii sa fie obligați sa poarta masca de protecție atat in timpul orelor cat și in pauze.

- Ministrul Educației, Monica Anisie, a declarat miercuri la Antena 3, intrebata daca la gradinița și in clasele primare, la cei mai mici copii, se va purta masca de la 14 septembrie, ca aceasta decizie trebuie luata de Ministerul Sanatații.„Prin lege masca este obligatorie de purtat. Daca va…