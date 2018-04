Ce venituri vor sa tinteasca in 2018 companiile farmaceutice listate la bursa

Stiri pe aceeasi tema

Grupul francez Sanofi nu a reusit sa cumpere suficient de multe actiuni Zentiva SA (SCD) in oferta publica pentru a putea delista compania de pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB).

- Societatea de Investiții Financiare Tradeville a publicat marți un raport despre evoluția instituțiilor financiare non-bancare (IFN) listate pe bursa – Bursa de Valori București (BVB, compania care administreaza bursa, ea insași listata), BRK Financial Group și Transilvania Broker de Asigurare. Principalele…

- Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti sunt subevaluate si au indicatori de performanta superiori celor din regiune, insa acestea pierd din atractivitate din cauza faptului ca managerii rareori poarta discutii cu actionarii si potentialii investitori, considera Bogdan Dragoi,…

Cele mai importante companii listate pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) sunt asteptate sa distribuie circa 6,6 miliarde lei (1,4 miliarde euro) sub forma de dividende anul acesta, investitorii urmand sa castige intre 5 si 12% in functie de actiunile in care si-au plasat banii.

- Ofertant: Zentiva N.V., parte a grupului Sanofi Emitent: Zentiva S.A. Intermediarul ofertei: BRD – Groupe Societe Generale S.A. Preț oferta: 3,5 lei/acțiune Perioada de oferta: 20.02.2018 – 05.04.2018 Unde puteți subscrie (solicita vanzarea acțiunilor)? Sediul…

- Pachetul, care reprezinta 18,32% din capitalul social al companiei farmaceutice, va fi disponibil pe piața incepand de maine. Compania farmaceutica Zentiva NV, actionarul majoritar al Zentiva SA (simbol bursier SVD), a anunțat, printr-un comunicat postat pe site-ul Bursei de Valori București (BVB),…

- Compania hoteliera Turism Felix (TUFE), controlata de SIF Transilvania, a raportat pentru 2017 venituri totale de 61,1 milioane de lei, fata de 62,02 milioane de lei in 2016 si un profit net de 3,68 milioane de lei, in scadere cu 33% fata de anul precedent. In perioada analizata, capitalurile…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) prelungeste pana la finalul zilei de 16 februarie perioada in care companiile antreprenoriale romanesti pot fi nominalizate in proiectul Made in Romania – Liga BVB. La fel ca in prima editie, BVB a observat un interes ridicat fata de acest proiect si un numar in crestere…