- Simona Halep (locul 3 WTA), Patricia Maria Tig (63 WTA), Irina Bara (132 WTA), Mihaela Buzarnescu (136 WTA) si Monica Niculescu (174 WTA la simplu si 55 WTA la dublu) sunt jucatoarele care vor reprezenta Romania in intalnirea cu Italia, de la Cluj-Napoca, din 16 si 17 Aprilie 2021, informeaza FR…

- Jucatoarele de tenis Simona Halep, Patricia Tig, Irina Bara, Mihaela Buzarnescu si Monica Niculescu vor face parte din echipa Romaniei pentru intalnirea cu Italia, programata la Cluj-Napoca, in 16-17 aprilie, in play-off-ul Billie Jean King Cup, noul nume sub care se va desfasura Fed Cup. …

- Simona Halep scored her 400th main draw victory on Thursday evening presented by Itau after a three-set comeback against Caroline Garcia in the second round of the Miami Open, according to tennis-tourtalk.com. The World No. 3 from Romania rallied from down a set and a break against No. 51 Caroline…

- O noua tranșa de vaccin Pfizer BioNTech, care consta in 345.150 doze, va sosi in Romania luni. Vaccinurile vor fi livrate pe cale aeriana, pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca și Timișoara. Dozele vor fi distribuite dupa cum urmeaza: Centrul Național de Stocare București: 98.280 doze; Centrul Regional…

- Autoritațile sanitare din Romania au decis, joi seara, ca masura de maxima precauție, sigilarea tuturor dozelor ramase din lotul ABV2856, aceleași interzise in Italia dupa ce doi oameni au murit. Dozele retrase vor fin inlocuite cu altele, din loturi primite de Romania de la AstraZeneca, potrivit unui…

- Suspendarea vaccinarii cu AstraZeneca in noua state a produs ingrijorare in Romania. In ultimele ore mai mulți romani și-au facut publice adeverințele de vaccinare pentru a demonstra ca au fost folosite doze din lotul ABV2856 Astra Zeneca interzis astazi in Italia dupa moartea a doua persoane. Acesta…

- Simona Halep, numarul doi mondial, a fost invinsa vineri de rusoaica Ekaterina Alexandrova, cu 6-2, 6-1, in sferturile de finala ale turneului Gippsland Trophy (WTA 500), de la Melbourne, Australia. Simona Halep a caștigat primele doua game-uri, insa apoi a aparut o cadere inițial inexplicabila, potrivit…