Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, in ziua meciului FC Argeș - CFR Cluj, piteștenii sarbatoresc 50 de ani de la caștigarea primului titlu din istorie, cucerit in 1972. Fotbaliștii lui Andrei Prepelița vor evolua in replica tricourilor folosite in 1972, anul primului triumf important reușit de Dobrin&co. „Sambata, 07.05. ...

- Andrei Prepelița (36 de ani), antrenorul lui FC Argeș, va semna o noua ințelegere cu piteștenii, anunța Jean Vladoiu (53 de ani), președintele clubului. Dupa infrangerea cu FC Voluntari din semifinalele Cupei Romaniei, 0-2 in prima manșa, Vladoiu a precizat ca Prepelița urmeaza sa discute cu Cristian…

- CFR Cluj a invins-o, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-0 pe FC Arges, in epilogul etapei a treia a play-off-ului Ligii 1. Campioana en-titre are un avans de opt puncte fata de a doua clasata, FCSB. Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat luni seara, dupa meciul cu FC Arges ,…

- Cornel Dinu și Basarab Panduru, doi dintre experții postului Orange Sport, l-au luat in colimator pe Cristian Dumitru (20 de ani), fotbalistul imprumutat de FCSB la FC Argeș. Introdus de Andrei Prepelița in minutul 61 al partidei fara istoric CFR Cluj - FC Argeș 2-0, Cristi Dumitru a avut o noua prestație…

- La conferința de presa premergatoare partidei de luni, 4 aprilie, cu CFR Cluj, Andrei Prepelița a declarat ca echipa alb-violeților va face risipa de efort și se va concentra sa aduca puncte in urma meciului ce se va juca in deplasare. ”Ne așteptam la o partida dificila. Noi de la revenirea in Liga…

- Jean Vladoiu (53 de ani), președintele celor de la FC Argeș, nu este de acord cu deciziile luate de Andrei Prepelița, dupa infrangerea piteștenilor contra celor de la FCSB, scor 2-3. Tehnicianul a declarat la finalul partidei ca il va sancționa pe capitanul Ionuț Șerban, dupa ce acesta a vazut cartonașul…

- Cum comentați primul meci din play-off, infrangere cu 3-0 la Universitatea Craiova? – A fost primul meci din play-off și consider ca nu am avut timp sa ne revenim, pentru ca noi am jucat foarte tarziu un meci la Botoșani, un meci decisiv pentru accederea in play-off, obiectivul nostru principal. Noi…

- FC Arges a invins-o, joi seara, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, pe FCSB, in ultimul meci din etapa a 29-a, penultima a sezonului regulat al Ligii 1. Unicul gol al meciului a fost marcat de Ganea, in minutul 16. FC Arges ocupa locul sapte, la un punct diferenta de echipa de pe locul 6, FC Botosani.…