Ce urmează după Covid? Așa sunt eu, mai conservator. Nu cred ca se va termina totul dupa ce ultimul bolnav va parasi spitalul vindecat. Și cred ca nici ala nu va fi vindecat pe deplin, trebuie sa mai ramana ceva acolo. Nu se știe cand mai ai nevoie de o panica de proporții și, daca nu ai nici macar […] Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

