Stiri pe aceeasi tema

- Ne așteptam, așadar, la innorari temporar accentuate local in Crișana, Transilvania, precum și in zona de munte, mai ales dupa-amiaza și seara cand vor fi averse ce vor avea și caracter torențial, descarcari electrice, vant puternic și din nou condiții de grindina și vijelii. Pe arii restranse, cantitațile…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare cod galben de ploi torențiale insoțite de descarcari electrice și vant, care vizeaza toata țara, cu excepția catorva județe din extremitațile de nord și nord-vest ale teritoriului. Codul galben este valabil sambata, 27 mai, intre orele…

- Un ciclon din Marea Mediterana va aduce ploi puternice insotite de tunete si fulgere. Meteorologii spun ca nu este exclus sa apara grindina si vijelii. Spre sfarsitul saptamanii, vremea se va raci si vom avea parte de ploi.Marți, 16 mai, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea…

- Vremea se incalzeste din acest week-end, iar marti temperaturile maxime vor ajunge pana la 28 de grade Celsisus in sudul tarii, a declarat, pentru Libertatea, meteorologul ANM Oana Paduraru. In Bucuresti, temperaturile cresc progresiv, iar marti vor ajunge la 24-25 de grade.Sambata, temperaturile maxime…

- Vremea o ia razna: un val de aer cald lovește Romania. Cand vine vara și in ce zone urca amețitor temperaturile Vremea o ia razna: un val de aer cald lovește Romania. Cand vine vara și in ce zone urca amețitor temperaturile Dupa vreme instabila, cu frig și fenomene de iarna, un val de caldura lovește…

- Meteorologii ANM anunța noi schimbari de vreme de 1 mai. In acest weekend nu dispar ploile complet, așa ca in ciuda temperaturilor ridicate, fenomene meteorologice extreme vor fi prezente. Cel mai cald va fi duminica, in ultima zi din aprilie, dar și luni. Totuși, instabilitatea atmosferica exista și…

- De Paște, temperaturile se vor incadra in normalul perioadei in jumatatea estica a țarii și vor fi mai mici cu pana la un grad fața de media multianuala (calculata pentru perioada 2003-2022), in jumatatea vestica a țarii. In jurul acestei date, media temperaturilor din ultimii 20 de ani s-a situat intre…

- Vremea va fi neobișnuit de calda in acest weekend in sudul și estul țarii. Temperaturile vor ajunge la amiaza și la 25 de grade Celsius. Temperaturile vor scadea insa brusc la inceputul saptamanii viitoare. Meteorologul ANM Mihai Timu a declarat pentru Digi24 ca de luni, aerul tropical din nordul Africii…