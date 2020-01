Stiri pe aceeasi tema

Prima eclipsa de Luna din 2020 va avea loc in noaptea de vineri si va fi vizibila in toata tara, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu". Eclipsa de Luna prin penumbra (satelitul natural nu va intra deloc in umbra Pamantului) va fi vizibila intre orele 19.08 si 23.12. Maximul se va produce la ora 22.10, cand aproape tot discul Lunii se va afla in penumbra Pamantului.

Stelele Cazatoare cunoscute ca Meteorii Geminide pot fi vazuți pe cerul nopții de vineri spre sambata, cand ar fi cel mai bun moment pentru a surprinde spectacolul universului, anunța Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu", din București.

