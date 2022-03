Ce trebuie să știi despre pompele centrifuge? Pompele submersibile sunt acea categorie de echipamente care pot fi folosite odata ce au fost complet scufundate in apa. Aceste aparate imping apa inspre suprafața. Pentru acest lucru este folosit un motor puternic care trage apa in pompa. In prima faza a Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

O pompa de caldura este o soluție complet ecologica de incalzire și apa calda menajera. Nu se mai arde combustibil sau gaz, iar energia electrica se produce intr-un mod regenerabil. In general, pompele de caldura reduc cu 70% emisiile de CO2. Cum funcționeaza o pompa de caldura O pompa de caldura transfera…

