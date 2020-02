Ce trebuie sa stii daca vrei sa iti schimbi furnizorul de energie electrica

Stiri pe aceeasi tema

- Consumatorii casnici care primesc oferte de la furnizori pentru a trece din piata reglementata in piata concurentiala sau pentru a prelungi valabilitatea contractului pe piata libera trebuie sa fie foarte atenti la valoarea totala a facturii promise si sa analizeze ofertele mai multor furnizori,…

- Vantul puternic din noaptea de miercuri spre joi, 6 februarie, a provocat numeroase caderi de arbori și crengi peste liniile electrice, producand astfel rupturi de conductoare și doborarea pilonilor din rețelele de medie și joasa tensiune, soldate cu intreruperea avariata a livrarii

- „Nu a crescut nici prețul la energie electrica, nici la gaze naturale. Practic, noi am reușit sa punem lucrurile pe fagașul normal. Am abrogat acea OUG 114 cu privire la domeniul de energie, iar perioada tranzitorie pe care am folosit-o e 1 iulie pentru gazele naturale și 31 decembrie pentru energia…

- Furnizorul si distribuitorul de gaze si energie Engie Romania a anuntat luni ca incheie un parteneriat, la nivel national, cu Mercedes-Benz Romania pentru promovarea ofertei de statii de incarcare electrice, Elvi, produse de EVBox, companie detinuta de Engie, lider la nivel mondial in productia de…

- Popescu a aratat ca Guvernul liberal a luat deja masuri pentru abrogarea OUG 114/2018 pe partea de energie, astfel încât pretul gazelor la producator sa fie din nou liberalizat la 1 iulie 2020, iar plafonul de 68 de lei pe MWh sa fie ridicat. La acea data, volumul de gaze care va ajunge…

- Ziarul Unirea O companie cu 640 angajati, a suspendat productia de la 1 decembrie 2019. „Preturile la energie electrica si la gaz ne impiedica functionarea“ O companie cu 640 angajati, a suspendat productia de la 1 decembrie 2019. „Preturile la energie electrica si la gaz ne impiedica functionarea“…

- Hidroelectrica a propus Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) o solutie astfel incat piata de energie sa fie liberalizata de la 1 ianuarie, asa cum cere legislatia europeana, dar, in acelasi timp, fara ca electricitatea pentru populatie sa se scumpeasca. "Ca urmare a invitatiei…

- Hidroelectrica a propus Autoritatii Nationale de Reglementare in Energie (ANRE) o solutie astfel incat piata de energie sa fie liberalizata de la 1 ianuarie, asa cum cere legislatia europeana, dar, in acelasi timp, fara ca electricitatea pentru populatie sa se scumpeasca, a declarat, joi, pentru AGERPRES,…