- Gradinița nr.2 Aiud a desfașurat impreuna cu IPJ Alba acțiunea ”STOP BULLYING, FIECARE COPIL CONTEAZA!” Gradinița cu Program Prelungit nr.2 Aiud in parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Alba, Biroul Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitații, a desfașurat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau este alaturi de Fundația de Sprijin Comunitar in proiectul „Grupuri vulnerabile in acțiune pentru o viața mai buna”, in cadrul caruia se desfașoara activitați educativ-preventive in centrele de zi ale fundației, de pe raza județului, destinate atat copiilor, cat…

- Multe persoane cad in capcana infractorilor specializati in infractiuni informatice, motiv pentru care Inspectoratul de Politie Judetean Mures, prin Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii, deruleaza o campanie de informare in perioada 25 martie – 15 aprilie 2022. Mesajul central este…

- *Meseria de polițist, promovata in liceele prahovene* Pentru unii a fi politist este un vis din copilarie, pentru altii o simpla profesie, dar pentru majoritatea polițiștilor, aceasta profesie este o vocatie, o onoare manifestata prin patriotism. Inca din frageda varsta, copiii sunt atrasi de aceasta…

- La implinirea a 200 de ani de la atestarea poliției moderne cu ocazie zilei Poliției Romane, dupa doi ani lungi și grei de distanțare sociala, avem placerea sa invitam copiii de clasele 0 – IV la un concurs de desene cu tema ”PACEA IN LUME”, organizat de Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș…

- Inspectoratul de Poliție Județean Bacau prin Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații, Serviciul Rutier și Serviciul Investigații Criminale implementeaza și in acest an Campania „Informarea, o cale spre reintegrare sociala” in colaborare cu Serviciul de Probatiune Bacau. Activitațile…