"In Romania exista doua feluri de capuse - capusa de caine, care e foarte frecventa in Bucuresti si in zonele din jurul Bucurestiului si in orasele mari, si capusa de caprioara. Isteria mare este pentru frica de boala Lyme, care insa e transmisa doar de capusa de caprioara. Capusele de caine nu prea transmit boala Lyme", spune Catalin Apostolescu, medic primar Boli Infectioase.

"Primul semn al bolii este aparitia unei pete de culoare rosie de cativa centimetri dimensiune, la locul intepaturii de capusa poate sa fie unic sau multiplu si pot sa apara in primele trei zile pana la trei saptamani…